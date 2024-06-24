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На 10 років продовжено санкції проти Фірташа і Фукса

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На 10 років продовжено санкції проти Фірташа і Фукса
Дмитро Фірташ (зліва) і Павло Фукс (справа) опинилися під українськими санкціями ще у червні 2021 року
колаж: glavcom.ua

Проти Фірташа було введено зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

Президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів. 

Санкції проти Дмитра Фірташа й Павла Фукса було продовжено ще на 10 років.

Обмежувальні заходи:

  1. Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  2. обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  3. обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  4. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  5. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (лише Фірташ);
  6. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3735);
  7. заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  8. заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  9. заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  10. позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення (лише Фірташ);
  11. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи та осіб, що діють від її імені) (лише Фірташ).

Нагадаємо, що 18 червня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.

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Теги: РНБО Володимир Зеленський Павло Фукс Дмитро Фірташ санкції

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