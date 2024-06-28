Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з ексміністра Сольського

Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року

Суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою, однак згодом він вийшов під заставу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Як зазначає журналіст, на думку судді, знизилися ризики, передбачені ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку.

Натомість решту обов'язків ексміністра було продовжено, а саме:

здати закордонні паспорти;

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради та на той час чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.