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Фірташ оскаржуватиме санкції України в міжнародних судах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Фірташ оскаржуватиме санкції України в міжнародних судах
24 червня президент України ввів у дію рішення РНБО проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа
фото з відкритих джерел

Компанія Фірташа вже оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні

Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, вважає необґрунтованим рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) і президента України про продовження на 10 років санкцій щодо акціонера групи й оскаржуватиме їх і в міжнародних судах. Про це йдеться у заяві компанії.

«Новим рішенням РНБО не запроваджено якихось нових санкцій, по суті, йдеться про продовження старих. Санкції, запроваджені три роки тому і продовжені зараз, запроваджені несправедливо без будь-якої належної правової процедури або правової основи і найголовніше - без будь-яких доказів», – вважають у Group DF.

Компанія наголошує, що оскаржує санкції в українському суді: адміністративна справа №9901/332/21 наразі перебуває на розгляді Верховного Суду України, однак судовий розгляд триває три роки, засідання в ній багаторазово переносять, а слухання переведено в закритий режим.

У заяві стверджується, що на сьогодні на судових слуханнях сторона відповідача нібито не надала жодних фактів або доказів будь-якого порушення закону акціонером групи або бізнесом, що могло б слугувати підставою для запровадження санкцій.

«Тому ми також подаватимемо позов до відповідних міжнародних судів. Ми маємо намір відновити справедливість і довести незаконність та абсурдність запровадження санкцій проти акціонера», – йдеться в заяві.

На думку компанії, спроби чинити тиск на великий український бізнес через безпідставні санкції є неприйнятними, особливо під час війни, і завдають також шкоди економіці та українцям.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів. Санкції проти Дмитра Фірташа й Павла Фукса було продовжено ще на 10 років.

До слова, «Нафтогаз» оголосив про повне поглинання облгазів Фірташа.

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Теги: НКРЕКП санкції Дмитро Фірташ бізнес фінансування

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