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Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк
Депутата рівненської облради викрито на володінні незаконними статками
фото: Суспільне

Сухович визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором

Вищий антикорупційний суд ухвалив обвинувальний вирок у справі про незаконне збагачення депутата Рівненської облради Віталія Суховича. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як зазначається, у листопаді 2023 року слідчі ДБР провели обшук у Суховича та вилучили готівку у різній валюті в еквіваленті 108 млн грн. Ця сума перевищувала законні доходи його сім'ї на понад 98 млн грн.

Сухович визнав свою провину і пішов на угоду з прокурором. Він отримав 5 років умовного ув'язнення з іспитовим строком у 3 роки.

Також суд зарахував у строк призначеного покарання строк тримання під вартою Суховича з 24 листопада 2023 по 24 січня 2024 року.

Санкція статті про незаконне збагачення не передбачає конфіскації майна, тому суд застосував спецконфіскацію до понад 98 млн грн: 1,34 млн доларів, 1,034 млн євро та 1,56 млн грн. Сухович також перерахував ще 5 млн грн на ЗСУ.

Вирок ухвалили судді Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Сергій Мойсак.

Віталій Сухович багато років очолював державне підприємство «Висоцьке лісове господарство», а також був керівником обласного управління лісового та мисливського господарства та заступником директора Поліського лісового офісу держпідприємства «Ліси України».

У 2015 році Сухович був обраний депутатом Рівненської облради від Блоку Петра Порошенка, а у 2020 році – від партії «Сила і честь».

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України».

ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

Читайте також: Депутат у жолуді: соцмережі висміяли керівника лісової галузі Рівненщини 
Теги: суд Рівненщина Вищий антикорупційний суд

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