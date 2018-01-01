«Сумигаз Збут» переміг більш ніж в 80% тендерів ProZorro

Станом на 1 січня заборгованість побутових споживачів в Сумській області досягла 286 млн. грн

У 2017 році ТОВ «Сумигаз Збут» взяло участь в 121 конкурсному торзі на поставку природного газу бюджетним установам Сумської області. За результатами конкурсів укладено 98 договорів на поставку газу. «Наша компанія є стабільним постачальником природного газу для всіх категорій споживачів Сумської області. Конкурентною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 січня заборгованість побутових споживачів в Сумській області досягла 286 млн. грн

У 2017 році ТОВ «Сумигаз Збут» взяло участь в 121 конкурсному торзі на поставку природного газу бюджетним установам Сумської області. За результатами конкурсів укладено 98 договорів на поставку газу.

«Наша компанія є стабільним постачальником природного газу для всіх категорій споживачів Сумської області. Конкурентною перевагою є можливість довгострокового співробітництва з гарантованим забезпеченням поставок, що дозволяє нашим клієнтам уникнути форс-мажорних ситуацій, пов'язаних з перебоями поставок газу», - зазначила директор «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

З часу введення в дію Закону України «Про ринок газу» в Сумській області природний газ за комерційними цінами реалізують понад 50 компаній, серед яких і «Сумигаз Збут». Однак, основним постачальник природного газу в регіоні залишається «Сумигаз Збут». У сегменті поставок газу населенню компанія є єдиним постачальником, бо інші учасники ринку не зацікавлені в цьому, так як ціна газу для побутових споживачів нижче ринкової, оскільки її регулює держава. До того ж через низьку платоспроможність населення і перебої з розрахунками по субсидіях для цього сегмента ринку характерна хронічна заборгованість в оплаті.

Станом на 1 січня 2018 року заборгованість побутових споживачів в Сумській області досягла 286 млн. грн. На відміну від промислових і бюджетних установ, домогосподарства розраховуються за фактом спожитого газу, що не дозволяє постачальникам впливати на платіжну дисципліну.

На сьогоднішній день державою покладено спеціальні зобов'язання на ТОВ «Сумигаз Збут» - постачати газ населенню. Клієнтами «Сумигаз Збут» є 380 тисяч побутових споживачів, 1395 промислових підприємств та інших суб'єктів господарської діяльності, 412 бюджетних установ.