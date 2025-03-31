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Світовий банк інвестує у відновлення доріг і транспорту України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Світовий банк інвестує у відновлення доріг і транспорту України
У Світовому банку відзначили, що з початку війни у лютому 2022 року транспортна інфраструктура України зазнала значних пошкоджень
фото ілюстративне

Світовий банк затвердив проект DRIVE на $432 млн для відновлення доріг і транспорту України

Рада директорів Світового банку затвердила новий пакет підтримки «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)» на суму $432 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проект DRIVE спрямований на допомогу уряду у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі та покращенні операційної ефективності в транспортному секторі по Україні. Цей проект доповнюватиме діючий проєкт «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)», у рамках якого поставлено модульні дорожні мости та виготовлено 200 вагонів-платформ для збільшення вантажопідйомності та експортної спроможності «Укрзалізниці».

У Світовому банку відзначили, що з початку війни у лютому 2022 року транспортна інфраструктура України зазнала значних пошкоджень, що порушило ключові маршрути імпорту та експорту. Згідно з нещодавно опублікованою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), у транспортному секторі дорожня інфраструктура постраждала найбільше: 58% транспортного сектору; 30% державних доріг та мостів, 11% місцевих доріг та мостів і 17% комунальних доріг зазнали значних руйнувань.

Фінансування проєкту DRIVE включає позику $212 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), який підтримав уряд Японії. У фінансування також входить кредит $210 млн від Спеціальної програми для відновлення України та Молдови (SPUR) та грант $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт реалізовуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, Світовий банк порахував, скільки грошей насправді потрібно на відбудову України.  Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на десятки мільярдів доларів. Загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. 

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Теги: Світовий банк дороги транспорт

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