Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)

Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вул. Богатирської

З 11 до 24 березня обмежать рух з’їздом із вул. Лугової на вул. Богатирську в напрямку просп. Степана Бандери. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту вул. Богатирської.

Обмеження діятимуть з 11 до 24 березня інфографіка: комунальна корпорація «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».

До слова, у Київській області судитимуть директора підрядного підприємства, його підозрюють у тому, що він начебто розікрав 27 млн грн державних коштів під час ремонту доріг. Як повідомляється, слідство встановило, що служба автомобільних доріг у Київській області та одне з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі уклали договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.