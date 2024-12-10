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Світовий банк виділив Україні майже $500 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Світовий банк виділив Україні майже $500 млн
Протягом повномасштабної війни Україна залучила майже $50 млрд через механізми Світового банку
фото з відкритих джерел

Гроші допоможуть реформувати систему охорони здоров’я та посилити її ефективність в умовах війни

Україна отримає $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, гроші будуть надані в межах проєкту Thrive, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни. Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду Urtf.

Раніше Світовий банк надав Україні $4,8 млрд в межах проєкту Peace. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.

Нагадаємо, Світовий банк надав Україні $750 млн для підтримки інституційних реформ.

Як відомо, Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році. За прогнозом, в Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Раніше рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

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Теги: Світовий банк Денис Шмигаль прем’єр-міністр гроші фінансування медицина

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