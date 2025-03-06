У Броварах встановлено камери фіксації порушень швидкісного режиму: адреси

Камери будуть фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора

У місті буде встановлено шість камер на трьох ключових перехрестях

У Броварах на центральній вулиці Київській розпочалися роботи зі встановлення камер фіксації порушень швидкісного режиму. Камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Броварської міської ради Ігоря Сапожко.

«Мабуть, багато хто вже помітив, що на центральній вулиці Броварів – Київській – вже розпочалися роботи з встановлення камер фіксації порушення швидкісного режиму», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, у місті буде встановлено шість камер на трьох ключових перехрестях:

Київська – Відродження (район пекарні),

Київська – Шевченка

Київська – Героїв України – Чорновола.

За словами Сапожка, наразі фахівці проводять роботи з підключення пристроїв до електромережі та інтернету. Камери будуть фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора. Він закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та безпечного швидкісного режиму.

Нагадаємо, водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення. До цього нововведення штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у застосунок додали ще фото та відео подробиці.

До слова, суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним.