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У Броварах встановлено камери фіксації порушень швидкісного режиму: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Броварах встановлено камери фіксації порушень швидкісного режиму: адреси
Камери будуть фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора
фото з відкритих джерел

У місті буде встановлено шість камер на трьох ключових перехрестях

У Броварах на центральній вулиці Київській розпочалися роботи зі встановлення камер фіксації порушень швидкісного режиму. Камери фіксуватимуть не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Броварської міської ради Ігоря Сапожко.

«Мабуть, багато хто вже помітив, що на центральній вулиці Броварів – Київській – вже розпочалися роботи з встановлення камер фіксації порушення швидкісного режиму», – йдеться у повідомленні. 

Як стало відомо, у місті буде встановлено шість камер на трьох ключових перехрестях: 

  • Київська – Відродження (район пекарні),
  • Київська – Шевченка
  • Київська – Героїв України – Чорновола.  

За словами Сапожка, наразі фахівці проводять роботи з підключення пристроїв до електромережі та інтернету. Камери будуть фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний сигнал світлофора. Він закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та безпечного швидкісного режиму. 

Нагадаємо, водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення. До цього нововведення штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у застосунок додали ще фото та відео подробиці.

До слова, суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним.

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Теги: дороги Бровари

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