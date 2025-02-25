Світовий банк порахував, скільки грошей насправді потрібно на відбудову України

Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на десятки мільярдів доларів

Загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на $38 млрд. За словами Шмигаля, держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд.

Зазначається, що пряма шкода в Україні наразі сягнула $176 млрд, порівняно зі $152 млрд в оцінці RDNA3, оприлюдненій у лютому 2024 року.

«Найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, від чого постраждали понад 2,5 млн домогосподарств», – йдеться у дослідженні.

В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70% з моменту проведення RDNA3, включно з виробництвом, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням. Близько 72% від загальної шкоди припадає на всі сектори, розташованих найближче до лінії зіткнення областей (Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької та Херсонської), а також Київської області.

Від загальної суми потреб у довгостроковій перспективі, потреби на відбудову та відновлення є найвищими у житловому секторі – майже $84 млрд. Далі йдуть транспортний сектор (майже $78 млрд), енергетика і видобувна галузь ($68 млрд), торгівля і промисловість (понад $64 млрд) і сільське господарство (понад $55 млрд). У всіх секторах витрати лише на розчищення залишків руйнувань та управління ними сягають майже $13 млрд.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України може коштувати €500 млрд.

До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.