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Ремонт доріг на Київщині: підрядник підозрюється у розтраті понад 27 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ремонт доріг на Київщині: підрядник підозрюється у розтраті понад 27 млн грн
Поліція: «За невиконані роботи та меншу кількість матеріалів держава переплатила підряднику «зайві» понад 27 млн грн»
фото: відділ комунікації поліції Києва/Facebook

Фігуранту справи загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років

У Київській області судитимуть директора підрядного підприємства, його підозрюють у тому, що він начебто розікрав 27 млн грн державних коштів під час ремонту доріг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.  

Як повідомляється, слідство встановило, що служба автомобільних доріг у Київській області та одне з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі уклали договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.

Правоохоронці повідомляєть, що директор будівельної фірми, маючи на меті розтрату державних коштів, начебто дав вказівку своїм працівникам провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами, та, при цьому, вказати в актах приймання робіт завищені показники вартості використаних матеріалів.

Крім цього, між сторонами було укладено ще один договір – на послуги з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення. Зокрема, і в ньому, за вказівкою підозрюваного в звітних документах були завищені обсяги фактично використаного будівельного матеріалу, а саме «бітуму дорожнього».

«Таким чином, за невиконані роботи та меншу кількість матеріалів держава переплатила підряднику «зайві» понад 27 млн грн», – повідомили у поліції.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно). Фігуранту справи загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, 25 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві провели обшуки. Як зазначають у комунальній корпорації, обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту дощової каналізації на вулицях Оленівській, Пантелеймона Куліша та Казанській.

Раніше НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Теги: митниця дороги слідство Київщина ремонт держава послуги

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