Світовий банк виділить Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
Зусиллями Світового банку вже вдалося допомогти близько 12 мільйонам українців
Світовий банк виділить Україні черговий пакет допомоги на $2,5 млрд. Про це йдеться на офіційному сайті організації.
Кошти будуть витрачені на мирні цілі – підтримку життєво важливої інфраструктури та адміністративних функцій. Здійснюватиметься фінансування за підтримки американського Агентства міжнародного розвитку (USAID).
Це не перша така допомога Світового банку Україні під час війни. Раніше в такий спосіб вже виділялися гроші на охорону здоров'я, школи, пенсійне забезпечення та допомогу біженцям. Загальний обсяг виділеної допомоги становив понад $20 млрд.
За словами президента Світового банку Девіда Мальпасса, зусиллями його організації вдалося допомогти близько 12 мільйонам українців. Він запевнив, що вона й надалі надаватиме країні підтримку для відновлення того, що зруйнувала війна.
Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки 24 лютого почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні на загальну суму майже $10 мільярдів.
Крім того, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.
Також країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі $15 млрд як кредит від Міжнародного валютного фонду.
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