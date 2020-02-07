Київ додатково виділить 2,1 млрд грн для столичних шкіл



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Кошти спрямують на ремонти місць загального користування, капремонти огорожі шкіл та забезпечення харчування учнів

На пленарному засіданні Київської міської ради 6 лютого депутати внесли зміни до комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки».

Зокрема, планується направити додатково 2,1 млрд грн закладам загальної середньої освіти. Кошти спрямують на ремонти місць загального користування, капремонти огорожі шкіл та забезпечення харчування учнів. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«На цей рік місто планує виділити рекордну суму на галузь освіти – 21,7 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж у 2019-му. Разом із тим, потребують додаткового фінансування напрямки, які стосуються капітальних ремонтів вбиралень, забезпечення безпеки в закладах освіти та організації харчування. У наших планах створення комплексу із 10 фабрик кухонь та переобладнання 374 об’єктів видачі готових страв. На це потрібно трохи більше 2 мільярдів гривень», - зазначила голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко.

Рішення підтримали 69 депутатів Київради.

До слова, у половині шкіл Києва учнів харчують за сучасними формами: діти обирають страви за принципом «шведського столу» або із двох-трьох запропонованих страв. Таке харчування обов’язково включає до дитячих сніданків та обідів свіжі овочі та фрукти, йогурти та напої на вибір. Серед лідерів із впровадження зазначених змін – Шевченківський, Дарницький, Оболонський, Подільський та Дніпровський райони.