Топ-14 держкомпаній прозвітували про мільярдні прибутки за перше півріччя (графіка)

Серед збиткових підприємств опинились «Укрзалізниця», Украерорух та Держпродзернокорпорація

В Україні 14 найбільших державних компаній, які були обрані урядом для реформування корпоративного управління, прозвітували про загальний прибуток на суму близько 13 млрд грн за перше півріччя 2021 року. Про це свідчать звіти про виконання показників фінансових планів цих компаній, повідомляє «Марлін».

Отже, 8 з 14 підприємств відзвітували про прибуток на загальну суму 14,8 млрд грн. Найбільші прибутки отримали Укргідроенерго на суму 6,2 млрд грн; Оператор газотранспортної системи України – 5,6 млрд грн; Енергоатом – 1,1 млрд грн та Адміністрація морських портів – 944 млн грн.

Сумарний збиток шести інших компаній складає 1,9 млрд гривень.

Фінансовий результат державних компаній за півріччя 2021 року

Серед збиткових підприємств знову опинились «Укрзалізниця» і 1,4 млрд грн збитку, Украерорух із 260 млн збитку та Держпродзернокорпорація – 87 млн грн збитку. Автомобільні дороги України та аеропорт «Бориспіль» отримали по 73 млн грн збитків, а Укрпошта – 9,7 млн грн.

Більшість компаній власні збитки пояснюють впливом обмежень через Covid-19.

До цього переліку не включений фінансовий результат «Нафтогазу», який очолив список прибуткових компаній за результатами першого кварталу, оскільки компанія не подала звіт про фінансові результати до Мінекономіки та відмовилася надавати його на запит ЗМІ.

«Такий документ не містить інформації, що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною)» – так у «Нафтогазі» пояснили відмову надавати загальні фінансові результати власної діяльності за півріччя.

Видання наголошує, що відсутність фінансового звіту компанії «Нафтогаз» у публічній площині та ненадання такого звіту Мінекономіки відповідно до чинного законодавства, унеможливлює контроль суспільства та уряду над діяльністю великого газового підприємства.

Наведені фінансові показники є проміжними. Остаточні висновки про фінансовий стан ТОП-15 держкомпаній можна буде зробити за результатами всього 2021 року.

Нагадаємо, минулого року уряд визначив ТОП-15 держкомпаній для реалізації реформи корпоративного управління відповідно до Керівних Принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР.