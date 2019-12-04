Путін назвав неприйнятними умови України щодо транзиту газу



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Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу «економічно неприйнятними» Фото: пресслужба президента РФ

Президент Росії сподівається, що умови вдасться змінити під час переговорів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова зберегти транзит газу через Україну, але не на українських умовах. Про це він сказав після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем, повідомляє ТАСС.

«Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори про це у Відні, це ніяка не таємниця. Щоправда, умови, які нам пропонують імовірні українські транзитери, вони економічно неприйнятні для нас поки що», – сказав він.

Путін сподівається, що умови вдасться змінити під час переговорів.

10-річний контракт між Україною та Росією про постачання і транзит газу спливає 31 грудня 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природного газу за контрактом із «Газпромом», закуповуючи газ на своєму західному кордоні.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.