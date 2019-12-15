У Нафтогазі пояснили, чому газ дорожчає, хоча міг би дешевшати



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Так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію – Вітренко

Природний газ в Україні дорожчає внаслідок недостатнього власного видобутку, а також низької енергоефективності, переконаний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Про це посадовець написав у себе на Facebook.

«Якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала. Оскільки Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому ринкова ціна була б значно нижчою», – зазначив виконавчий директор Нафтогазу.

Він додав, що в такій ситуації питання ціни на газ вже не могло б використовуватися для політичних спекуляцій.

«От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію», – констатував Вітренко.

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» прокоментували нові переговори з «Газпромом».