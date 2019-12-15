У Нафтогазі пояснили, чому газ дорожчає, хоча міг би дешевшати
Так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію – Вітренко
Природний газ в Україні дорожчає внаслідок недостатнього власного видобутку, а також низької енергоефективності, переконаний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
Про це посадовець написав у себе на Facebook.
«Якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала. Оскільки Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому ринкова ціна була б значно нижчою», – зазначив виконавчий директор Нафтогазу.
Він додав, що в такій ситуації питання ціни на газ вже не могло б використовуватися для політичних спекуляцій.
«От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію», – констатував Вітренко.
Як повідомлялося, у «Нафтогазі» прокоментували нові переговори з «Газпромом».