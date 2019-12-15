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    Економіка та фінанси

    У Нафтогазі пояснили, чому газ дорожчає, хоча міг би дешевшати

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    У Нафтогазі пояснили, чому газ дорожчає, хоча міг би дешевшати

    Так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію – Вітренко

    Природний газ в Україні дорожчає внаслідок недостатнього власного видобутку, а також низької енергоефективності, переконаний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

    Про це посадовець написав у себе на Facebook.

    «Якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала. Оскільки Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому ринкова ціна була б значно нижчою», – зазначив виконавчий директор Нафтогазу.

    Він додав, що в такій ситуації питання ціни на газ вже не могло б використовуватися для політичних спекуляцій.

    «От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію», – констатував Вітренко.

    Як повідомлялося, у «Нафтогазі» прокоментували нові переговори з «Газпромом».

    газ Нафтогаз України ціни Юрій Вітренко
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