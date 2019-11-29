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    «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом – Вітренко

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    Україна та РФ обговорювали питання виконання рішення арбітражу через поставки газу - «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом – Вітренко
    Україна та РФ обговорювали питання виконання рішення арбітражу через поставки газу

    Поставки газу на цю суму покриють кілька років імпорту України, заявили у «Нафтогазі»

    Україна і Росія обговорюють можливість здійснення «Газмпромом» виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу на відповідну суму в 3 млрд дол.

    Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі «Радіо НВ».

    «Міністр Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми з публічних заяв бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України», – сказав Вітренко.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    Росія борг газ економіка Нафтогаз України Газпром фінанси Стокгольмський арбітраж Юрій Вітренко
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