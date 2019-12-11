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    Економіка та фінанси

    ЗМІ назвали дату і місце переговорів України і РФ щодо газу

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    Склад делегацій з обох сторін поки не повідомляється - ЗМІ назвали дату і місце переговорів України і РФ щодо газу
    Склад делегацій з обох сторін поки не повідомляється

    Попередні російсько-українські переговори щодо газу відбулися у Відні 28 листопада

    У п'ятницю, 13 грудня, в австрійській столиці Відні пройдуть російсько-українські переговори щодо газу.

    Про це «Унн» повідомило джерело в дипломатичних колах.

    Склад делегацій з обох сторін поки не повідомляється.

    Попередні російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, глави Газпрому Олексія Міллера, керівників Нафтогазу та ТОВ Оператор газотранспортної системи України відбулися у Відні 28 листопада.

    Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

    Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    «Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

    До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.
    Австрія Росія енергетика газ Нафтогаз України транзит Україна
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