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    У «Нафтогазі» прокоментували нові переговори з «Газпромом»

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    <p>Виконавчий директор &laquo;Нафтогазу&raquo; заявив про завершення переговорів з керівником &laquo;Газпрому&raquo;</p> - У «Нафтогазі» прокоментували нові переговори з «Газпромом»

    Виконавчий директор «Нафтогазу» заявив про завершення переговорів з керівником «Газпрому»

    Сторони домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту

    Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив про завершення переговорів з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту. Поки зарано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію», - прокоментував зустріч Вітренко.

    Також відповідаючи на коментарі до публікації, Вітренко наголосив що: «нас ні на що не «кинуть».

    Напередодні міністр енергетики України розповів про переговори з «Газпромом».                        

    Як повідомлялося, 13 грудня в австрійській столиці Відні пройдуть російсько-українські переговори щодо газу.

    Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

    Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

    Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

    НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

    «Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

    У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

    Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

    До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

    Росія енергетика Нафтогаз України Газпром транзит Україна Юрій Вітренко
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