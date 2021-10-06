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    Труби можуть лопнути. Путін вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною

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    Президент Росії вигадує нові причини відмови від транзиту газу через Україну - Труби можуть лопнути. Путін вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною
    Президент Росії вигадує нові причини відмови від транзиту газу через Україну
    фото: ria.ru

    Президент країни-агресорки переконує, що «Газпрому» вигідніше і безпечніше працювати на нових трубопровідних системах

    Президент Росії Володимир Путін на нараді з питань енергетики заявив, що газотранспортна система України не ремонтувалася десятиліттями і начебто може лопнути при збільшенні тиску газу. Таким чином він вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною.

    «Газпрому» вигідніше і безпечніше працювати на нових трубопровідних системах», – цитує Путіна «Тасс».

    За словами глава країни-агресорки, російська компанія економить при роботі на нових трубопровідних системах.

    «Застосовується сучасне обладнання прокачування, і нові труби – можна збільшити тиск, чого по газотранспортній системі України зробити не можна», – сказав Путін.

    Сьогодні він також пояснив, чому Росії не вигідний транзит газу через Україну.

    Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що з початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.

    Також попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

    Варто вказати, що офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу.

    Згодом слідом за Угорщиною ще одна держава почала отримувати російський газ в обхід України.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Путін транзит Україна президент ГТС
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    Труби можуть лопнути. Путін вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною