Труби можуть лопнути. Путін вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною

Президент Росії вигадує нові причини відмови від транзиту газу через Україну

Президент країни-агресорки переконує, що «Газпрому» вигідніше і безпечніше працювати на нових трубопровідних системах

Президент Росії Володимир Путін на нараді з питань енергетики заявив, що газотранспортна система України не ремонтувалася десятиліттями і начебто може лопнути при збільшенні тиску газу. Таким чином він вигадав причину, чому треба скорочувати транзит газу Україною.

«Газпрому» вигідніше і безпечніше працювати на нових трубопровідних системах», – цитує Путіна «Тасс».

За словами глава країни-агресорки, російська компанія економить при роботі на нових трубопровідних системах.

«Застосовується сучасне обладнання прокачування, і нові труби – можна збільшити тиск, чого по газотранспортній системі України зробити не можна», – сказав Путін.

Сьогодні він також пояснив, чому Росії не вигідний транзит газу через Україну.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що з початку року Росія зменшила транзит газу через Україну на 15,2%.

Також попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

Варто вказати, що офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу.

Згодом слідом за Угорщиною ще одна держава почала отримувати російський газ в обхід України.