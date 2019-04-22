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    Економіка та фінанси

    У 2019 році квартири вже подорожчали на 5-10%

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    У 2019 році квартири вже подорожчали на 5-10%

    Вторинний ринок житла дорожчає швидше квартир в новобудовах

    У I кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку виросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Так, за рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 4,3%, на вторинному - на 7,7%,

    двокімнатні квартири на первинному ринку на 4,8%, на вторинному - на 11,9%,

    трикімнатні квартири на первинному ринку на 9,6%, на вторинному - на 10,8%.

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    В порівнянні з попереднім кварталом (кінець 2018 року) ціни на житло виросли на 2,6% (+2,3% на нові квартири і +2,8% на вторинне).

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