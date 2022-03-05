Пенсії в березні: в уряді розповіли про нюанси з виплатами

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Пенсії у березні планують виплачувати у передбачені законом терміни

Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень 2022 року. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Пенсії у березні планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня. Але «у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа», – сказано в повідомленні.

Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.

«У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України», - уточнюють в повідомленні уряду.

Зразок такої заяви можна знайти тут.

Нагадаємо, нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочнуться з 7 березня.

До слова, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн.

Крім того, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.