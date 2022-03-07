Як отримати пенсію в «Укрпошті» під час війни: роз'яснення влади

Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень

Із початком військового вторгнення Росії у громадян України виникають питання, як отримати пенсію в «Укрпошті».

Центр протидії дезінформації при РНБО України дає роз’яснення.

Якщо ви не виїжджали і перебуваєте на своєму постійному місці проживання

Очікуйте на пенсію або іншу соціальну виплату вдома. Також можете забрати її у відділенні «Укрпошти» за графіком виплат.

Якщо ви змінили місце фактичного проживання

Зателефонуйте до контакт-центру «Укрпошти» за номером 0 800 300 545 та наберіть кнопку 2.

Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

ПІБ одержувача пенсії/грошової допомоги

дресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

нову адресу доставки: індекс відділення «Укрпошти» або адресу тимчасового проживання

Для зручності завантажуйте додаток «Укрпошти» або шукайте інформацію на сайті offices.ukrposhta.ua

Як відомо, Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень 2022 року.

Нагадаємо, нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочнуться з 7 березня.

До слова, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн.

Крім того, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.