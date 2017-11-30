У БПП визнали: Гройсмана у 2017 році врятувала інфляція

Пинзеник розповів про тривожні тенденції щодо бюджету

Народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка», екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник заявив, що вища, ніж прогнозувалося, інфляція, дозволила покрити зростання доходів, закладене у держаному бюджеті на 2017 рік. Відповідний пост розміщено у Facebook експерта. За його словами, за минулий рік до загального фонду державного бюджету



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Бюджет 2017 року «врятувала» інфляція, - експерт

Пинзеник розповів про тривожні тенденції щодо бюджету

Народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка», екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник заявив, що вища, ніж прогнозувалося, інфляція, дозволила покрити зростання доходів, закладене у держаному бюджеті на 2017 рік. Відповідний пост розміщено у Facebook експерта.

За його словами, за минулий рік до загального фонду державного бюджету надійшло 698,4 млрд. грн. Це менше цифри, затвердженої законом про бюджет, хоч і не на багато (702,0 млрд. грн.).

«Якби не вищі (за прогнозні) показники інфляції, яка має збільшувати надходження до державної казни (то дефіцит бюджету був би більшим – ред.). За підсумками 11 місяців минулого року зростання споживчих цін перевищило прогноз на 2,4 відсоткових пункти, цін у промисловості – майже на 2%», пише експерт.

Пинзеник також звернув увагу на «тривожну тенденцію» кінця минулого року.

«Другий місяць поспіль доходи загального фонду державного бюджету виявилися меншими за показник відповідного періоду минулого року. Так, у грудні 2017 року отримано на 8 млрд. менше (59,9 млрд.), ніж за грудень 2016 р. (68 млрд.). Частково ситуацію пояснюють більші суми надходжень коштів від НБУ в базовий період. Однак цей чинник не перекриває вплив вищих цін 2017 року проти 2016 року», - йдеться у дописі.

Екс-міністр впевнений, що така тенденція «створює загрози виконання і без цього проблемного бюджету 2018 року».

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