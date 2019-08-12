У Чехії ресторан запровадив штрафи для гостей за недоїдені страви



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Ресторан у містечку Добромержице працює за принципом «їж, скільки хочеш»

Після трапези в ресторані тарілку треба віднести на кухню, і, якщо на ній щось залишиться, гостя попросять доплатити 50 крон

Ресторан у чеському містечку Добромержице, що працює за принципом «їж, скільки хочеш», почав штрафувати клієнтів за недбайливе ставлення до їжі.

Про це повідомляє видання Vinegret.cz.

«Шведський стіл у ресторані працює лише в обід. Вибір страв небагатий – кілька видів м'яса і гарнірів. Відвідувачі платять 97 крон за вхід, а далі можуть їсти все що завгодно в необмеженій кількості. Після трапези тарілку треба віднести на кухню, і, якщо на ній щось залишиться, гостя попросять доплатити 50 крон», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про такий порядок розміщена на вході в ресторан, а також безпосередньо в залі.

Чеська торгова інспекція не знайшла в цій практиці нічого протизаконного. Там зазначили, що ресторан зобов'язаний наочно і доступно інформувати споживачів про чинні правила. Оскільки це було зроблено, претензій у перевірного органу бути не може.

Разом із тим в інспекції наголосили: якщо клієнт відмовиться платити штраф за недоїдену страву, то ресторан може домагатися виплати єдиним шляхом – через суд.