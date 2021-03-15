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    Новий український лоукостер цього тижня виконає перший рейс

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    Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року - Новий український лоукостер цього тижня виконає перший рейс
    Bees Airline була зареєстрована наприкінці 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Перший рейс авіакомпанія здійснить у Єгипет

    Нова українська авіакомпанія Bees Airline отримала сертифікат експлуатанта від Державної авіаційної служби України. Перший політ запланований на 18 березня. Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України.

    «Перший рейс авіакомпанії заплановано на 18 березня за напрямком Київ - Шарм-ель-Шейх - Київ, з 19 березня будуть виконуватися рейси з Києва до іншого єгипетського курорту - Марса-Алама. А з квітня авіакомпанія планує розпочати рейси до Кенії», - йдеться у повідомленні.

    У відомстві також зазначили, що базовим аеропортом перевізника буде аеропорт «Київ» (Жуляни).

    Наприкінці лютого новий український лоукостер зареєстрував два літаки. Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістру UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року.

    У січні новий український лоукостер анонсував перші рейси.

    Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться новий лоукостер. Компанія базується в аеропорту Київ (Жуляни) і має намір працювати у двох сегментах: чартерні перевезення та лоукост.


    Теги: Київ політ Єгипет Boeing лоукостери аеропорт авіаперевезення Аеропорт Київ перевезення
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