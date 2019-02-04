У грудні рівень проплат за ЖКГ знизився до 58% - експерт Герус графіка



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На кінець 2018 року обсяг боргів за комуналку перевищив 50 млрд грн

Наприкінці 2017 року рівень платежів був 82%

Ситуація із неплатежами за житлово-комунальні послуги в Україні «стає справжньою катастрофою».

Про це написав у Facebook екс-член НКРЕКП, голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

«Вже у листопаді ситуація була дуже погана. Але з 1 листопада відбулося підвищення цін на газ на 23%. А дані за листопад вказуються, як оплата за жовтень на фоні нарахувань за листопад. У грудні тарифи не мінялися, централізоване опалення вже працювало і у листопад, і у грудні. Рівень платежів за грудень склав лише 58%. Рік тому, у грудні 2017 року, такий рівень платежів був 82%», - зазначив експерт.

На думку Геруса, причиною цього було як підвищення у жовтні цін на газ, так і нове рішення уряду позбавити субсидій 2,5 млн домогосподарств.

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«Загалом на кінець 2018 р обсяг боргів перевищив 50 млрд грн. Рівень платежів за 2018 рік впав до 80% - це найнижчий рівень за багато-багато років», - додав голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг.

До слова, в Україні утричі знизили норму споживання газу в оселях без лічильників.