У Харкові відкрили Центр навчання та розвитку під брендом Регіональна газова компанія



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Менеджери середньої ланки «Харківміськгаз» вже цієї п'ятниці навчатимуться поліпшувати сервісну культуру у компанії

Центр навчання та розвитку «Харківміськгаз» під брендом РГК став другим в Україні, бо перший відкрився в Івано-Франківську у 2019 році, - пресслужба

У Харкові на базі АТ «Харківміськгаз» відкрили інноваційний Центр навчання та розвитку Регіональна газова компанія.

Як повідомляє пресслужба, Центр навчання та розвитку «Харківміськгаз» під брендом РГК став другим в Україні, бо перший відкрився в Івано-Франківську у 2019 році.

«Тут поєднано сучасні навчальні технології, обладнання та продуманий дизайн. Щомісяця навчання в ЦНР проходитимуть близько 200 газовиків з усієї України та студентів», - йдеться у повідомленні.

«Основу будь-якої організації становить кадровий потенціал. Від кваліфікації персоналу, його ефективного використання залежить результат діяльності організації. Наша мета - створити сучасний інноваційний простір для навчання, якомога більшої кількості робочого і інженерно-технічного персоналу в новому форматі навчання. Така особлива увага до кадрового потенціалу компанії безумовно відіб'ється на його кваліфікації, а значить поліпшить якість обслуговування клієнтів, підвищить вагомість професії газовика і збільшить приплив нових фахівців»,- зазначає Олена Гетманова, начальник управління з персоналу АТ «Харківміськгаз».

В АТ «Харківміськгаз» зазначають, що сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити водночас теоретичні та практичні навчання. «Центр розділений на дві окремі зони. Зона теорії розрахована на розміщення 28 слухачів. Великий сенсорний монітор, зручні крісла, облаштована зона відпочинку, просторе приміщення та продуманий дизайн сприяють засвоєнню знань», - розповіли у компанії.

У компанії інформують, що у практичному залі представлено біля 200 одиниць сучасного газового обладнання та інструментів. «Усі вони є діючі, що особливо актуально. Устаткування центру навчання постійно оновлюватиметься, що дозволить фахівцям газової сфери іти в ногу з часом», - повідомляють у компанії.

В АТ «Харківміськгаз» наголосили, що перше навчання відбудеться вже цієї п’ятниці. Менеджери середньої ланки «Харківміськгаз» навчатимуться поліпшувати сервісну культуру у компанії , що допоможе підвищити якість послуг.