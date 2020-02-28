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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу

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    Одеситів попередили про відключення газу

    Відключення газу в Одесі на 3 березня

    У зв'язку з роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Костанді,8, які будуть виконуватись

    з 10:00 до 17:30

    03 березня 2020 р.,

    будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
    Адреса
    Назва
    1

    вул. Купріна, 1/16 (2), 1/17, 1/15, 1/14, 1/13, 1/10, 1/11, 1/9, 7/9 кв 13, 7/ 9 кв 6, 7/9(2), 7/9 кв 4, 5, 6, 1/8, 1/6 , 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 5а, 7, 7а
    населення
    2
    вул. Баштанна, 8/10 діл.37, 8/10 діл.33 (2), 8/10 діл.5/6, 8/10 діл.2, 8/10 діл.5, 8/10 діл.7(2), 8/10 діл.7а, 8/10 діл.10, 8/10 діл. 10/1
    населення
    3
    Гаршина пров. 3, 5/7, 5/17
    населення
    4
    Фонтанська дорога, 76/94
    Дворніков І.Б (кбо)
    5

    Фонтанська дорога, 7/26 діл.1, 2, 3, 7/41, 74, 74/1, 64 а
    населення
    6

    вул. Костанді, 7/29, 8(2), 8/2, 3, 6, 7, 8, 9, 8/9, 14/12, 14/13,
    населення
    7

    вул. Городна, 2а (3), 2б, 2а діл.2, 2а діл.3, 2а діл.4, 2а діл.6, 2а діл.7
    населення
    8
    вул. Репіна, 1,3
    МП «Трансоіл» (кбо)
    9
    вул. Репіна, 6а
    населення
    10
    вул. Репіна, 1
    Школа-інтернат

     

    Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності

    газ Одеса населення
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