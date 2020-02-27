Споживачі Миколаївщини минулого року зменшили використання газу на 18%



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Падіння об’ємів розподілу газу негативно відбивається на діяльності АТ «Миколаївгаз», - пресслужба

В АТ «Миколаївгаз» зазначають, що споживання газу зменшили всі категорії споживачів

АТ «Миколаївгаз» у 2019 році протранспортувало споживачам області 380,2 млн. куб. м газу, що на 18% менше, ніж у 2018 році.

Як зазначає пресслужба компанії, споживання газу зменшили всі категорії споживачів.

В АТ «Миколаївгаз» наголосили, що найбільше економило минулого року населення області.

«Побутові споживачі використали 213,7 млн. куб. м газу, що на 22% менше, ніж в 2018 році. Теплопостачальні компанії спожили 94,9 млн. куб. м газу, скоротивши обсяги на 16%. На третьому місці – бюджетні організації, спожиті об’єми яких зменшились на 11%. Вони використали лише 18,8 млн. куб. м газу. Промисловість Миколаївщини в 2019 році не є виключенням. Їх споживання впало на 6% і склало 52,8 млн. куб. м газу», - йдеться у повідомленні.

Водночас, у компанії інформують, що падіння об’ємів розподілу газу відповідно зменшує й розмір планової тарифної виручки газорозподільної компанії, а це, в свою чергу, негативно відбивається на діяльності АТ «Миколаївгаз».

«Кошти, які отримує АТ «Миколаївгаз» за послуги з доставки газу, в першу чергу, направляються на утримання газотранспортної системи Миколаївської області в безаварійному робочому стані», - повідомляє пресслужба компанії.

В АТ «Миколаївгаз» інформують, що минулого року компанія недоотримала 62,2 млн. гривень тарифної виручки. «Брак фінансування не дозволяє АТ «Миколаївгаз» в повній мірі реалізовувати всі операційні та інвестиційні задачі, не покриває реальних потреб підприємства і, нажаль, не дає можливості в повній мірі фінансувати роботи з модернізації та вдосконалення газових мереж області. Отриманих коштів ледве вистачає для проведення нагальних ремонтів аварійних ділянок газопроводів аби забезпечувати безаварійну та безперебійну доставку газу», - звертають увагу в компанії.

«На зменшення споживання газу впливають декілька факторів. По-перше, теплі погодні умови в опалювальний період кінця 2019 року дали можливість споживачам економити. По-друге, висока ціна на газ в минулому році та значне зменшення побутових споживачів, які отримували державну допомогу, також вплинули на обсяги споживання», - коментує ситуацію директор комерційний АТ «Миколаївгаз» Сергій Щербаков.

Вже впродовж останніх семи років в Миколаївській області спостерігається тенденція до скорочення споживання газу. Так, ще в 2012 році обсяг спожитого газу в регіоні становив 708,1 млн. куб. м.

Довідка про компанію:

АТ «Миколаївгаз» - єдина на території Миколаївської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. Підприємство експлуатує 8,7 тис. км газопроводів. Щорічний обсяг розподілу природного газу складає майже 500 млн. куб. м газу.

Загальний рівень газифікації Миколаївській області - 72%. АТ «Миколаївгаз» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. сімей Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

АТ «Миколаївгаз» входить в десятку кращих платників податків області. Щорічно підприємство перераховує до бюджетів різних рівнів близько 50 млн. гривень.