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    Тотальний блекаут в ОРДЛО: у жовтні вся «ЛНР» на два дні зануриться у темряву

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    Через відключення електроенергії не працюватимуть насосні станції та очікуються перебої з водопостачанням - Тотальний блекаут в ОРДЛО: у жовтні вся «ЛНР» на два дні зануриться у темряву
    Через відключення електроенергії не працюватимуть насосні станції та очікуються перебої з водопостачанням
    фото з відкритих джерел

    Резервні джерела під час блекаута будуть задіяні для забезпечення електрикою соціально значущих об'єктів

    На всій території окупованих Росією районів Луганської області 8-10 жовтня буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє так зване Міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР.

    «У зв'язку з необхідністю проведення планових ремонтних робіт на високовольтній лінії «Шахти-Перемога» та іншому високовольтному обладнанні, по всій території «Луганської Народної Республіки» в період з 19:00 08 жовтня 2021 року до 10:00 10 жовтня 2021 року буде забезпечено відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

    Слід зазначити, що вищезгадана високовольтна лінія є основним джерелом електроенергії на окупованій частині Луганщини.

    Причина відключення, яку називають окупаційні адміністрації, – підготовка до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років. Однак, це видається дивним, оскільки зазвичай у світовій практиці подібні масштабні відключення здійснюють влітку.

    За іншою версією, відключення пов'язане з процесами із запуску додаткових потужностей на Алчевському металургійному комбінаті.

    Повідомляється, що резервні джерела під час блекаута будуть задіяні для забезпечення електрикою соціально значущих об'єктів: лікарень, стаціонарного телефонного зв'язку, насосних станцій. Однак, перебоїв із водопостачанням уникнути не вдасться – окупанти порадили місцевим мешканцям запастися водою на кілька днів.

    Нагадаємо, Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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    Теги: окупанти ЛНР ОРДЛО блекаут
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    Тотальний блекаут в ОРДЛО: у жовтні вся «ЛНР» на два дні зануриться у темряву