Тотальний блекаут в ОРДЛО: у жовтні вся «ЛНР» на два дні зануриться у темряву

Через відключення електроенергії не працюватимуть насосні станції та очікуються перебої з водопостачанням

Резервні джерела під час блекаута будуть задіяні для забезпечення електрикою соціально значущих об'єктів

На всій території окупованих Росією районів Луганської області 8-10 жовтня буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляє так зване Міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР.

«У зв'язку з необхідністю проведення планових ремонтних робіт на високовольтній лінії «Шахти-Перемога» та іншому високовольтному обладнанні, по всій території «Луганської Народної Республіки» в період з 19:00 08 жовтня 2021 року до 10:00 10 жовтня 2021 року буде забезпечено відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що вищезгадана високовольтна лінія є основним джерелом електроенергії на окупованій частині Луганщини.

Причина відключення, яку називають окупаційні адміністрації, – підготовка до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років. Однак, це видається дивним, оскільки зазвичай у світовій практиці подібні масштабні відключення здійснюють влітку.

За іншою версією, відключення пов'язане з процесами із запуску додаткових потужностей на Алчевському металургійному комбінаті.

Повідомляється, що резервні джерела під час блекаута будуть задіяні для забезпечення електрикою соціально значущих об'єктів: лікарень, стаціонарного телефонного зв'язку, насосних станцій. Однак, перебоїв із водопостачанням уникнути не вдасться – окупанти порадили місцевим мешканцям запастися водою на кілька днів.

Нагадаємо, Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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