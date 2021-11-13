Путін не виключає можливість зустрічі «нормандської четвірки»

Путін вважає, що Нормандським форматом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу

Лідери країн «нормандської четвірки» обговорюють можливість проведення саміту. Президент Росії Володимир Путін вважає, що цим механізмом треба скористатися для вирішення проблеми Донбасу. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

Він заявив, що інших механізмів для вирішення проблеми Донбасу не існує.

«Я поки останніх наполегливих пропозицій з цього приводу не чув, хоча ми це обговорюємо. Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і ці механізми, як би важко не було сьогодні, складно не було вирішувати проблему, але цим механізмом потрібно скористатися. Потрібно використовувати для того, щоб хоча б наблизитися до вирішення проблем, про які ми зараз говоримо», – підкреслив Путін.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Раніше Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

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