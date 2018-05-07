У квітні вартість імпортного газу для українських підприємств зросла на 11,3%
- Сьогодні, 11:36
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Квітнева ціна стала рекордною, починаючи з 2015 року
У квітні 2018 року українські підприємці закуповували імпортний газ по 309,9 доларів за 1 тис. кубометрів. Порівняно із березнем ціна зросла на 11,3%, передає «УНН» з посиланням на дані Мінекономрозвитку.
Зокрема, за даними МЕРТ, середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 квітня 2018 року по 30 квітня 2018 року, яка становить 8099,76 грн або 309,9 доларів за 1 тис. кубометрів.
При цьому протягом березня українські підприємства імпортували газ за ціною 7153,5 грн або 274,57 доларів за 1 тис. кубометрів.
Таким чином у квітні вартість імпортного газу для українських підприємств зросла на 11,3%.
Крім того, варто зазначити, що квітнева ціна є рекордною починаючи з 2015 року.
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