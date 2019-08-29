У липні середня зарплата в Україні зросла на 188 гривень



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В середньому українці у липні заробили 10971 гривню

За підсумками липня 2019 року розмір середньої номінальної зарплати в Україні зріс на 188 гривень або на 1,7% проти попереднього місяця.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

Так, в середньому українці у липні заробили 10971 гривню, що у 2,6 раза більше, ніж мінімальна зарплата, встановлена урядом. Проти липня 2018 року рівень середньої зарплати зріс на 19,6%.

Найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової сфери (в середньому 19,46 тисячі гривень), ІТ-галузі (в середньому 17,3 тисячі гривень), держслужбовці та військові (в середньому 16,28 тисячі гривень).

У липні 2019 року найбільше зросли зарплати у сільському господарстві (на 11,8%) та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 8,4%). Водночас зарплати у сфері мистецтва, спорту та відпочинку у липні впали на 14%.

Найвищі зарплати в Україні отримують мешканці Києва — в середньому 16,25 тисячі гривень, а найнижчі — мешканці Херсонської області. Там у липні в середньому отримали 8547 гривень.

Зазначимо, що станом на червень 2019 року середня зарплата в Україні склала 10783 гривень на місяць. У червні вона зросла на 5,3% проти попереднього місяця.