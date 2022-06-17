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  4. У магазинах знову зросла ціна на цукор (фотофакт)
рус
    Економіка

    У магазинах знову зросла ціна на цукор (фотофакт)

    Повільно, але впевнено, ціна на цукор продовжує рости - У магазинах знову зросла ціна на цукор (фотофакт)
    Повільно, але впевнено, ціна на цукор продовжує рости
    фото: glavcom.ua

    Вартість цукру досягає 30 грн. за кілограм

    Ціна на цукор знову пішла вгору. На початку минулого тижня «Главком» опублікував новину про те, що ціни на цей продукт за короткий термін виросли на 2 гривні. Однак, ціна у 28,70 грн за кілограм трималась не довго.

    Свіжі фото з прилавків магазинів свідчать про те, що свіжа вартість цукру – 29,90 грн.

    Минулого тижня ціна на цукор була 28,70 грн. за кілограм.

    Ціна на цукор станом на 6 червня 2022 року

    Ціна на цукор станом на 6 червня 2022 року

    Раніше повідомлялося, що цукор в Україні подорожчає ще на 20%. Торік цукор став одним з лідерів із темпів подорожчання. Його вартість на початку 2021 року становила 13,1 грн за кг, а вже на кінець року зросла до 25,4. Не важко підрахувати, що за десять місяців 2021 року (із січня по жовтень) вартість цукру стала вищою на 65,6%.

    Нагадаємо, мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни на сіль.

    Найбільша українська мережа супермаркетів, АТБ уже заявила, що дефіциту солі у її крамницях не буде.

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    Теги: росія окупанти війна ціни Україна окупація #stoprussia
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    У магазинах знову зросла ціна на цукор (фотофакт)