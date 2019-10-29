У Маріуполі на президентському інвестфорумі Ярославський сказав, що готовий побудувати новий аеропорт в Донецьку



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Бізнесмен Олександр Ярославський особисто переговорив з Володимиром Зеленським

Ярославський готовий інвестувати $ 100 млн у будівництво нового міжнародного аеропорту в Донецьку

Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив про готовність взяти участь у відбудові Донбасу, зокрема, інвестувати в будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу.

Про це Ярославський заявив у прямому ефірі телеканалу 112 на полях інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine» у Маріуполі, що проходить під егідою президента України, пише УНІАН.

Пізніше бізнесмен особисто переговорив з Володимиром Зеленським.

«Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція до уряду України: я готовий інвестувати $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, — я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів», — сказав Ярославський.

Також бізнесмен розповів про початок модернізації міжнародного аеропорту у місті Дніпро. Вже навесні голова і власник DCH очікує старту будівельних робіт.

«Найближчий з моїх проектів, про який ви, напевно, чули, реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках приватно-державного партнерства ми у квітні майбутнього року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років. За нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту складе чотири мільйони мандрівників в рік. Це абсолютно конкретний проект, що стартує буквально навесні», — поділився Ярославський з журналістами.

Сьогоднішній інвестиційний форум в Маріуполі ініційований президентом Володимиром Зеленським. Тут зібралися представники найбільших українських і глобальних компаній, інвестиційних фондів і міжнародних фінансових організацій.

На полях форуму, RE:THINK. Invest in Ukraine виступають представники Міжнародної фінансової корпорації, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку.

У роботі форуму взяв участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єрміністр Олексій Гончарук, керівники економічного блоку уряду і регіональної влади, а також представники іноземних держав.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту «Харків» та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами в ключові європейські ділові та культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Міжнародний аеропорт «Дніпро» після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі, Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — до чотирьох млн туристів на рік.

