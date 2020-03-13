У «Миколаївгаз Збуту» кількість користувачів дистанційних сервісів зросла на 10%



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У компанії наголошують, що серед споживачів природного газу Миколаївщини дуже популярним стає також Viber-бот 7104.ua

Наразі зручність онлайн-сервісу на сайті 104.ua оцінили майже 105 тис. домогосподарств, - пресслужба

«Миколаївгаз Збут» повідомляє, що майже третина клієнтів користуються онлайн-сервісами компанії, тому під час карантину вони можуть вирішувати всі питання забезпечення газом дистанційно, що відповідає рекомендаціям Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначає пресслужба компанії, за два останніх місяці в Миколаївській області кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua зросла на 10%, а це понад 9 тисяч нових споживачів природного газу. Наразі зручність цього онлайн-сервісу оцінили майже 105 тис. домогосподарств.

«Вже майже п’ять років кожен клієнт ТОВ «Миколаївгаз Збут» має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн. За допомогою Особистого кабінету клієнти компанії можуть заплатити за спожитий газ, передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, самостійно завантажити та роздрукувати рахунок, дізнатися ціну природного газу або звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А учасники акції «Твоя енергонезалежність» з 15 жовтня мають можливість управляти своїм запасом газу через Особистий кабінет», - інформують в «Миколаївгаз Збуті».

Також у компанії наголошують, що серед споживачів природного газу Миколаївщини дуже популярним стає Viber-бот 7104.ua. За допомогою цього додатку споживачі газу можуть завантажити квитанції на оплату газу, передати показання лічильника, сплатити онлайн за газ та його розподіл по п’яти особистим рахункам з одного акаунту.

Також ТОВ «Миколаївгаз Збут» пропонує споживачам встановити мобільний додаток 104 Mobile для Android або 104 Mobile Light для IOS, який також дозволяє контролювати стан розрахунків за природний газ.

Компанія намагається йти в ногу з часом, тому постійно розширює для своїх клієнтів можливості взаємодії і запускає нові сучасні сервіси. Щомісяця кількість користувачів Інтернет-ресурсів в Миколаївській області збільшується. І це не дивно, адже завдяки їм вони можуть значно економити час, вирішуючи свої газові питання.

В умовах поширення епідемії коронавірусу, а також рекомендацій держави уникати людних місць, використання дистанційних сервісів стало ще більш актуальним.

«Переваги використання онлайн-сервісів очевидні, адже можливість контролювати і управляти своїм особовим рахунком, дистанційно передавати показання і здійснювати платежі дають нашим клієнтам можливість уникати черг – це дозволяє не тільки звільнити свій час, щоб присвятити його особистим справам та спілкуванню з близькими людьми, а також уникнути скупчення людей, що актуально під час карантину», – говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов.

До відома, ТОВ «Миколаївгаз Збут» – постачальник природного газу зі спеціальними обов’язками на території м.Миколаєва та Миколаївської області. Річний обсяг поставки природного газу компанією становить близько 250 млн. куб. м газу.

ТОВ «Миколаївгаз Збут» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 349 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 2 тис. підприємств, установ і організацій.