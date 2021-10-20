У Німеччині серйозно подорожчає пиво

У Німеччині в 2022 році очікується істотне зростання цін на пиво

У Німеччині очікується серйозне подорожчання пива, зростання цін відбудеться в 2022 році. Про це повідомив портал GetraenkeNews.

Група «Радебергер», за його даними, планує підняти вартість на 8,5 євро за 100 літрів з 1 лютого 2022 року. Ящик з пляшками по 0,5 літра стане дорожче для споживача на 32-63 цента з 1 травня наступного року.

Також підняти ціни з 3 квітня мають намір компанії Krombacher і Veltins. Портал відзначає, що в ресторанах келих пінного напою подорожчає на 30-50 центів.. В даний час він обходиться в 4,5-6 євро.

Елітні сорти в майбутньому році будуть коштувати більше 10 євро за кухоль..

Експерти вважають, що регіональні пивні компанії слідом за великими виробниками також збільшать вартість продукції. Вони пов'язують це з наслідками пандемії коронавірусу, через тривалі локдаунов були закриті ресторани і пивні, продажі впали, а споживання в цілому знизилося.

До слова, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.