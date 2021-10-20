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    У Німеччині серйозно подорожчає пиво

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    У Німеччині серйозно подорожчає пиво - У Німеччині серйозно подорожчає пиво
    У Німеччині серйозно подорожчає пиво
    Фото з відкритих джерел

    У Німеччині в 2022 році очікується істотне зростання цін на пиво

    У Німеччині очікується серйозне подорожчання пива, зростання цін відбудеться в 2022 році. Про це повідомив портал GetraenkeNews.

    Група «Радебергер», за його даними, планує підняти вартість на 8,5 євро за 100 літрів з 1 лютого 2022 року. Ящик з пляшками по 0,5 літра стане дорожче для споживача на 32-63 цента з 1 травня наступного року.

    Також підняти ціни з 3 квітня мають намір компанії Krombacher і Veltins. Портал відзначає, що в ресторанах келих пінного напою подорожчає на 30-50 центів.. В даний час він обходиться в 4,5-6 євро.

    Елітні сорти в майбутньому році будуть коштувати більше 10 євро за кухоль..

    Експерти вважають, що регіональні пивні компанії слідом за великими виробниками також збільшать вартість продукції. Вони пов'язують це з наслідками пандемії коронавірусу, через тривалі локдаунов були закриті ресторани і пивні, продажі впали, а споживання в цілому знизилося.

    До слова, Міністерство економіки України пропонує збільшити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

    Теги: Німеччина ціни пиво
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    У Німеччині серйозно подорожчає пиво