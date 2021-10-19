Ціна на гречку залежить від Росії: експерт пояснив, що відбувається

Вирощування гречки в Україні стає все менш вигідним для виробників

Недавно було відновлено імпорт російської гречки до України

Вирощування гречки в Україні стає все менш привабливим для виробників через високу собівартість та порівняно низький зиск. Все більше вітчизняних агровиробників змушені відмовлятися від її культивування на користь прибутковіших агрокультур.

Вже зараз Україні доводиться імпортувати додаткові обсяги гречки, щоб задовольнити попит населення. Так, після тривалої перерви в Україну почали знову ввозити великі партії гречки з Росії.

«При споживанні середнього українця близько 3 кг гречаної крупи, нам потрібно десь 100 тис. тонн крупи (на рік – «Главком»). Або, в перерахунку на зерно, це складе десь 150 тис. тонн», – повідомляє виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Експерт назвав «Главкому» основні фактори, що спричинили в останні роки деградацію галузі виробництва цієї крупи в Україні.

За словами Сергія Громового, по-перше, через фактичну відсутність державної політики в агровиробництві страждають, в першу чергу, саме нішеві галузі агровиробництва – знижуються обсяги вирощування гречки, жита, льону – культур, здебільшого орієнтованих на внутрішній ринок.

По-друге, негативно на вітчизняне виробництво гречки вплинула відмова від її культивування великих агровиробників, які здебільшого орієнтуються на зовнішні ринки.

Третім фактором, що сприяє занепаду галузі, є нестабільна закупівельна ціна на гречку, «цінові качелі», що «вбивають» економічну мотивацію виробника. Наприклад, цього року фермер може продати кілограм гречки за 20 грн, але ще два роки тому вона коштувала усього 7 грн. Цього року культивування гречки є надприбутковим, однак передбачити, скільки вона коштуватиме наступного сезону неможливо. Через це виробники віддають перевагу більш стабільним з точки зору ціноутворення культурам.

Останньою причиною, через яку виробництво гречки втрачає привабливість, є агресивна поведінка Росії з захоплення зовнішніх ринків, яку можна вважати одним з елементів економічної війни РФ проти України.

«Ще недавно Україна експортувала до європейських країн близько 200 тис. тонн гречки на рік. Наразі цей ринок практично повністю захоплений Росією», – підсумовує Сергій Громовий.

Експерт додає, що наразі статистичної інформації щодо обсягів імпорту російської гречки до України немає, оскільки його було відновлено зовсім нещодавно. Однак вже можна прогнозувати, що російська гречка може дещо вплинути на вартість крупи на внутрішньоукраїнському ринку у бік її зниження у короткостроковій перспективі.

Однак, для відродження виробництва гречки в Україні, перш за все, державі потрібно сформувати адекватну політику із підтримки та заохочння виробників.

Зазначимо, що за чотири роки обсяги виробництва гречки в Україні впали втричі – посівні площі скоротилися до 60 тис. га, при мінімально необхідних – 150 тис. га для забезпечення власних потреб.

На сьогодні в українських торговельних мережах ціна на гречану крупу коливається від 33 до 50 грн за кг.

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