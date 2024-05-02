У разі посилення санкцій, Україна здатна замістити російську металургійну продукцію на ринку – аналітика

Експерти також підкреслили, що заборона імпорту російської продукції чорної металургії матиме позитивний вплив не тільки на економіку України, але й на партерах з Європейського Союзу

Заборона на імпорт російської металопродукції допоможе ЄС покращити власні фінансові показники – аналітика

Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму $8,8 млрд. Адже він хоч і розширив межі санкцій на чавун та HBI (гарячебрикетоване залізо), але відтермінував заборону на імпорт напівфабрикатів на 4 роки. Тож фактично новий пакет санкцій пом’якшив режим імпорту металургійних продуктів з РФ. Водночас, Україна має незадіяні потужності – і якщо ЄС введе необхідні суворі санкції проти агресора, наші підприємства замістять російську продукцію. Про це йдеться в аналітиці на сайті GMK Center.

Зараз українські виробники потерпають від наслідків військової агресії росіян і не можуть конкурувати з російською продукцією на європейському ринку. Разом з тим, металурги з України мають можливість закрити потреби ЄС у постачаннях металургійної сировини, замістивши російську продукцію. Це могло би мати позитивні наслідки як для української економіки, так і для ринків Євросоюзу, вказують експерти видання.

«Потенціал України зі зростання постачань чавуну складає до 2 млн тонн на рік. Це дозволить замістити весь обсяг постачань чавуну та майже 70% імпорту HBI, що використовуються у якості сировини електросталеплавильними заводами. Тобто, у разі заборони імпорту продукції чорної металургії з Російської Федерації, Україна зможе відновити обсяги експорту чавуну до довоєнного рівня», – наголошують у GMK Center.

Експерти також підкреслили, що заборона імпорту російської продукції чорної металургії матиме позитивний вплив не тільки на економіку України, але й на партерах з Європейського Союзу.

«Зростання взаємної торгівлі пришвидшить інтеграцію української економіки до Європи. Для ЄС стратегічно вигідніше нарощувати товарообіг з країнами партнерами та кандидатами у членство в ЄС як Україна, а не конкурувати з дешевим імпортом своїх геоекономічних супротивників», – резюмували у виданні.