Поблизу Москви сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі (відео)

Внаслідок пожежі постраждала людина

В Оріхово-Зуєво, що знаходиться під Москвою, сталася потужна пожежа у виробничій будівлі, охопивши площу у 1200² м. Про це повідомляє МНС (міністерство надзвичайних ситуацій) Росії.

«У підмосковному Оріхово-Зуєво вогнеборці МНС Росії гасять пожежу у виробничій будівлі. Попередньо, площа загоряння – 1200² метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи», – повідомили рятувальники.

Згодом МНС повідомило про локалізацію пожежі та одного постраждалого.

Нагадаємо, що у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram.

Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».