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Поблизу Москви сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Поблизу Москви сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі (відео)
МНС РФ повідомили про локалізацію пожежі
фото: скріншот з відео

Внаслідок пожежі постраждала людина

В Оріхово-Зуєво, що знаходиться під Москвою, сталася потужна пожежа у виробничій будівлі, охопивши площу у 1200² м. Про це повідомляє МНС (міністерство надзвичайних ситуацій) Росії. 

«У підмосковному Оріхово-Зуєво вогнеборці МНС Росії гасять пожежу у виробничій будівлі. Попередньо, площа загоряння – 1200² метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи», – повідомили рятувальники.

Згодом МНС повідомило про локалізацію пожежі та одного постраждалого. 

Нагадаємо, що у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram.

Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

Теги: росія Москва пожежа пожежна небезпека

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