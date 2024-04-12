Україна опублікувала програму свого павільйону на Венеційській бієнале

Публічна програма Українського павільйону зосереджена на темах землі та води

Український інститут опублікував програму вітчизняного павільйону на 60-й міжнародній мистецькій виставці Венеційської бієнале. Українські митці покажуть своє бачення, присвячене актуальним глобальним викликам – війні, екологічним катастрофам, міграції та іншим важливим темам, пише Суспільне.

Публічна програма Українського павільйону зосереджена на темах землі та води, які виступають символами актуальних глобальних викликів: від наслідків воєнних дій, екологічних лих до проблем забруднення довкілля, міграційних криз, примусового переселення та викликів продовольчої безпеки. У межах серії заходів учасники досліджують вплив цих викликів на культури світу та шукають шляхи до сталого розвитку.

«Плисти крізь шторм: Реакція мистецтва на кризи» – 17 квітня, 11:00, Ocean Space. Chiesa di San Lorenzo Castello 506.

Учасники дискусії: художниця та культурна антропологиня Лія Достлєва, візуальний художник Андрій Достлєв, куратори Українського павільйону Вікторія Бавикіна та Макс Горбацький, а також філософ і мистецтвознавець Віда Сімоніті з Ліверпульського університету. Модеруватиме зустріч Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Обговорення зосередиться на значенні мистецтва в часи війни, екологічних криз, міграції та інших суспільних викликів. Учасники дискусії розглядатимуть, як митці через свою творчість відповідають на потрясіння сучасності, створюючи наративи, що мотивують суспільство до витривалості та рефлексії над важливими проблемами.

Follow the Plants – 17 квітня, 12:10, Ocean Space. Chiesa di San Lorenzo Castello 506.

Українська художниця Алевтина Кахідзе поглиблює взаємовідносини між людьми та рослинами. В перформативній лекції Follow the Plants вона ділиться результатами свого дослідження стійких рослинних систем, як-от степи та прерії, аналізуючи вплив інвазійних видів на локальні екосистеми та визначаючи роль людини у цій взаємодії. Після теоретичної частини передбачено практичне заняття, що дасть учасникам змогу безпосередньо дослідити місцеві екосистеми.

Офіційне відкриття Українського павільйону «Плетіння сіток» – 18 квітня, 16:45, Arsenale, Sale d’Armi, будівля А, 1-й поверх.

«Плетіння сіток» – це груповий проєкт, організований кураторами Вікторією Бавикіною та Максом Горбацьким, що об'єднує твори Каті Бучацької, Андрія та Лії Достлєвих, Даніїла Ревковського, Андрія Рачинського, Олександра Бурлаки та інших художників. Виставка використовує метафору колективного плетіння маскувальних сіток для підкреслення значення спільних дій.

У жовтні пройде друга частина публічної програми, що поглиблює дослідження тем землі та води, акцентуючи на деколоніальних історіях та стратегіях.

Земля: Мистецькі підходи до деколоніальних історій та стратегій

Ця дискусія відкриє горизонт глобальних поглядів на деколонізацію – від реалій корінних народів до постколоніальних оповідей. Вона покликана вивчити різноманітні стратегії, які застосовують для переосмислення колоніальної історії та спадщини. Учасники разом розглянуть, як різні культури й рухи по всьому світу подолають виклики деколонізації та творять альтернативне бачення майбутнього.

Вода: Збитки для культури та глобальні загрози

Дискусія буде присвячена проблемам, які пов'язані з водним середовищем, включно із забрудненням води та повітря, проблемами міграції, примусовим переміщенням населення, а також нерівністю у доступі до продовольчих ресурсів. Учасники зануряться в обговорення нагальних питань, які стосуються водних ресурсів і їхнього впливу на культурну та глобальну стабільність.

GAIA-24. Opera del mondo від Opera Aperta

Кульмінацією публічної програми стане сучасна геоісторична опера GAIA-24, яка трансформує простір театру у святилище Землі. Початком опери стало документування руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. GAIA-24 стає унікальним мистецьким проєктом, що об'єднує змінюваний ландшафт, людське тіло та театральну дію у масштабний музично-театральний ритуал, присвячений взаємодії людини з природою.