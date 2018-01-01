У Рівненській області майже 60% боргів за газ сформували споживачі без субсидій

Клієнти «Рівнегаз збут», які не оформили субсидію, заборгували за газ 56 млн грн

Серед клієнтів ТОВ «Рівнегаз збуту» найбільшій борг за газ накопичили споживачі, які не отримують субсидії – а це понад 57% від загальної заборгованості. Вони заборгували 56 млн грн. про це повідомляється у прес-релізі товариства. Загальний борг побутових споживачів Рівненщини за природний газ з початку опалювального періоду і



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У Рівненській області за борги від газопостачання відключено 563 споживачі

Клієнти «Рівнегаз збут», які не оформили субсидію, заборгували за газ 56 млн грн

Серед клієнтів ТОВ «Рівнегаз збуту» найбільшій борг за газ накопичили споживачі, які не отримують субсидії – а це понад 57% від загальної заборгованості. Вони заборгували 56 млн грн. про це повідомляється у прес-релізі товариства.

Загальний борг побутових споживачів Рівненщини за природний газ з початку опалювального періоду і станом на 1 січня 2018 року становить 99 млн грн.

У «Рівнегаз збуті» нагадують, що якщо споживач не платить за газ, то відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених НКРЕКП, «Рівнегаз збут» не має права поставляти газ. Тому, для того, щоб не залишитися без блакитного палива, клієнтам слід скористатися своїм правом на оформлення субсидії. Державну допомогу можуть оформити всі бажаючі споживачі, звернувшись до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Розраховувати на отримання субсидії можуть також безробітні та орендатори квартир.

Що стосується боржників, то згідно з урядовою постановою №609 від 18 серпня 2017 року, нарахування субсидії припиняється для споживачів із двомісячною заборгованістю, яка перевищує 340 грн.

В таких умовах споживачі мають терміново погасити борг або ж написати заяву на його реструктуризацію.

За минулий рік у Рівненській області від газопостачання відключено 563 споживачі, які заборгували майже 4,6 млн грн. Ще понад 178 справ стосовно боржників передані до суду.