У серпні Україна скоротила державний борг



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З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні скоротився на 1,91%

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в серпні 2018 року в порівнянні з липнем скоротився на 1,1%, або на близько $860 млн – до $74,85 млрд.

Такі дані розмістило Міністерство фінансів України.

В національній валюті держборг зріс на 4,4%, або на 91 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні скоротився на 1,91%, або на $1,46 млрд, у гривні – на 1,1%, або на 25 млрд грн.

Мінфін уточнив, що державний борг в серпні зріс на 4,54% – до 1,8 трлн грн (у доларах скоротився на 1% – до $64,7 млрд), у тому числі зовнішній – на 6,69%, до 1 трлн грн (в доларах зріс на 0,9% – до $37,8 млрд).

Гарантований державою борг за минулий місяць зріс на 4,1% – до 286,7 млрд грн (в доларах скоротився на 1,4%, до $10,1 млрд), в тому числі зовнішній – на 4,3%, до 273, 5 млрд грн (в доларах скоротився на 1,2%, до $9,6 млрд).

Міністерство також повідомило, що основна сума держборгу, номінована в доларах США, – 43,5%, ще 30,2% – в гривні, 16,3% – в спеціальних правах запозичення, 8,7% – у євро. Крім того, менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах і ієнах.

Нагадаємо, держборг України за липень скоротився в доларах, але збільшився в гривнях.