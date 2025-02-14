У січні ДТЕК виготовив 150 тис. запчастин та новий комбайн для проходження зими

У січні ДТЕК виготовив один новий комбайн для стабільного вуглевидобутку

У січні цього року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували майже 300 одиниць гірничошахтного обладнання, серед ключової продукції – новий прохідницький комбайн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, за перший місяць року машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів і понад 150 тисячами запчастин та комплектуючих.

«Наближаємося до закінчення цього опалювального сезону і вже готуємося до наступного. Це і продовження відновлення потужностей ТЕС, і нові вугільні лави, щоб теплова генерація мала достатньо палива, і щоденна праця машинобудівників, щоб шахтарі для цього мали усе необхідне обладнання», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

У компанії нагадали, що у січні шахтарі ДТЕК ввели перші дві нові у цьому році вугільні лави. Минулого року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн.

«Кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей», – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова виготовив та відремонтував майже 1,1 тисячі одиниць гірничошахтного обладнання. Серед ключової продукції – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів.