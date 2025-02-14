Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

У січні ДТЕК виготовив 150 тис. запчастин та новий комбайн для проходження зими

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У січні ДТЕК виготовив 150 тис. запчастин та новий комбайн для проходження зими
Серед ключової продукції – новий прохідницький комбайн
фото: energo.dtek.com

У січні ДТЕК виготовив один новий комбайн для стабільного вуглевидобутку

У січні цього року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували майже 300 одиниць гірничошахтного обладнання, серед ключової продукції – новий прохідницький комбайн. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, за перший місяць року машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів і понад 150 тисячами запчастин та комплектуючих.

«Наближаємося до закінчення цього опалювального сезону і вже готуємося до наступного. Це і продовження відновлення потужностей ТЕС, і нові вугільні лави, щоб теплова генерація мала достатньо палива, і щоденна праця машинобудівників, щоб шахтарі для цього мали усе необхідне обладнання», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

У компанії нагадали, що у січні шахтарі ДТЕК ввели перші дві нові у цьому році вугільні лави. Минулого року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн.

«Кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей», – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова виготовив та відремонтував майже 1,1 тисячі одиниць гірничошахтного обладнання. Серед ключової продукції – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів.

Читайте також:

Теги: інвестиції Україна ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балтійські країни поновлюють призов юнаків до армії
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
8 лютого, 18:17
Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України – неможливий
Ключові питання для України у переговорному процесі
Сьогодні, 15:35
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
16 сiчня, 16:09
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
Борги на ринку електроенергії стримують інвестиції у відновлювану генерацію
27 сiчня, 20:03
Росію зможе зупинити тільки велика кількість союзників
Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію
25 сiчня, 20:39
Євген Пилипюк не повернувся в країну після міжнародного турніру у Венеції
Каратист Пилипюк, який втік за кордон, хотів виправдатися: деталі скандалу
28 сiчня, 12:05
Раніше Путін вже заявляв, що Російська Федерація нібито готова до переговорів
Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му
28 сiчня, 22:23
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
5 лютого, 11:38
Олексій Брехт
«Укренерго» планує виплатити 13 млрд грн боргів на енергоринку – голова компанії
6 лютого, 15:39

Економіка

Міжнародний аудит підтвердив, що «Глобино» не закуповувало російську продукцію
Міжнародний аудит підтвердив, що «Глобино» не закуповувало російську продукцію
У січні ДТЕК виготовив 150 тис. запчастин та новий комбайн для проходження зими
У січні ДТЕК виготовив 150 тис. запчастин та новий комбайн для проходження зими
Європейська Бізнес Асоціація закликає президента ветувати закон про регулювання фармринку
Європейська Бізнес Асоціація закликає президента ветувати закон про регулювання фармринку
«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі
«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі
Депутатка пояснила вигоду добудови ХАЕС
Депутатка пояснила вигоду добудови ХАЕС
Зараз немає передумов для дешевого газу – аналітик
Зараз немає передумов для дешевого газу – аналітик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
132K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
107K
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
40K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
11K
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua