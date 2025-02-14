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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Ключові питання для України у переговорному процесі

glavcom.ua
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Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України – неможливий
фото: depositphotos.com

Нова війна від Росії не потрібна ні США, ні Китаю

Про переговори і неможливість нової Ялти.

1. Ключова задача України – зберегти державу з максимальною територією і виходом до моря.

2. ⁠Розвал Росії не розглядався жодною стороною, як частина сценарію. І наші ілюзії щодо цього – це наші ілюзії. Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України – неможливий.

3. Базова задача переговорів і подальших дій – це субʼєктність України, як держави. Результати переговорів – це не стільки про території, скільки про субʼєктність у майбутньому. Без цього території не мають сенсу.

4. ⁠Ключове питання – червоні лінії. По Україні – не допустити нейтральний статус, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на ряд галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для Росії (хоч ми тут мало можемо впливати) не допустити масштабного зняття санкцій.

5. ⁠Путін починав з того, що вважав: коротка війна в Україні дозволить йому стати третім полюсом світу, забезпечить необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі і дозволить зупинити десловʼянизацію. Жодне з цих бажань не буде втілено у життя. Не передбачається ніякої Ялти. Росія – залишиться слабкою економічно країною, яка змушена буде поступитися частиною нафтогазових надприбутків на користь США і монархій Перської затоки. І Китай погодиться на це в обмін на те, що проти його товарів не будуть вводити мито.

6. ⁠Росія втратить європейські ринки і не матиме доступу до нових технологій. Що б там Путін не говорив зараз – нікому не потрібно технологічно накачувати Росію, яка може розпочати (захотіти розпочати) війну в відносно короткостроковій перспективі.

7. ⁠Нова війна від Росії не потрібна ні США, ні Китаю.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна Китай путін Дональд Трамп Україна переговори

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Вадим Денисенко

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