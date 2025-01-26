За добу ДТЕК повернув електрику понад 10 тис. осель, що були без світла після обстрілів

За день енергетики заживили домівки понад 10 тис. сімей, що були без світла після ворожих атак, – ДТЕК

Протягом 25 січня енергетики провели низку ремонтів електромереж у Дніпропетровській та Донецькій області, що були зруйновані в результаті чергових атак рф. Світло повернули в оселі понад 10 тисяч українських родин. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що Дніпропетровщина продовжує потерпати від російських обстрілів, які руйнують в тому числі електроінфраструктуру міст та сіл.

За останню добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 6 266 родин, що залишилися без світла через бойові дії. Попри важку ситуацію, продовжуються відновлювальні роботи і на Донеччині. 25 січня ремонтним бригадам ДТЕК вдалося виконати низку ремонтів та відновити електропостачання у 6 прифронтових населених пунктах. Завдяки цьому світло повернулася в домівки 3,8 тисяч сімей.

«Через безпекову ситуацію в регіоні енергетики не завжди мають доступ до місць проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – підкреслюють у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 30 тис. родин Донеччини та Київщини, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

До слова, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї. Окупанти випустили по країні близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.