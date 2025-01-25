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Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію
Росію зможе зупинити тільки велика кількість союзників
фото: Офіс президента

На думку президента, Україна має збільшувати свою армію

Європейських армій, які є зараз, недостатньо, щоб зупинити, Росію в разі нового вторгнення. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечилії Салі.

«Європа при всій повазі – Італія, Франція, Німеччина – якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються мільйонної армії України, тоді так, ми зможемо порівняти (європейські сили з російською армією, – ред.). Але якщо ми говоримо, хто може зупинити Росію, то відповідь – тільки велика кількість союзників», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що у такій ситуації, і особливо коли є ризик, що США не братимуть участь у конфлікті з РФ, «Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати».

«Бо Європи буде недостатньо. У них є всі можливості збільшити видатки на свій захист, на свою армію, свою зброю та технології... Бо всі ці армії зараз слабкі в порівняння з російською», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

Як повідомлялося, Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Диктатор зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Як відомо, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу.  У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

До слова, 20 січня у Вашингтоні інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.

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Теги: Німеччина Москва диктатор президент Україна Володимир Зеленський технології Італія Франція Дональд Трамп Європа путін війна переговори

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