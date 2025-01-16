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Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
колаж: glavcom.ua

Компанія спростовує чутки про закупівлю російської продукції та обшуки на підприємствах

Група компаній «Глобино» стала ціллю спланованої та масштабної медіаатаки, спрямованої на дискредитацію бренду. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії на Interfax Україна. Виробник заявляє: розповсюджена деякими ЗМІ інформація про закупівлю ГК «Глобино» російської ковбасної оболонки та обшуки на підприємствах є недостовірною. В ГК заявили, що готові надати усі докази відсутності закупівель російської продукції. 

Як зазначається у пресрелізі, починаючи з 28 листопада минулого року у ЗМІ з’явилось десятки однотипних публікацій та відео про обшуки СБУ у «Глобино» та співпрацю «Глобино» з російським бізнесом із закликами бойкотувати компанію. 

«Систематичний «хвильовий» характер появи вказаних публікацій, тенденційна агресивна тональність, фейкове наповнення та неприховане прагнення завдати шкоди бренду свідчать про замовну медіаатаку проти ГК «Глобино», – стверджують у компанії.

Натомість компанія спростовує викладені звинувачення, зокрема, про те, що «ковбасна оболонка «Amiflex T-3 Print», яку використовує «Глобино», могла виготовлятися російською компанією «Атлантіс-Пак», продукцію якою імпортувало ТОВ «ДВС-Лугавто», подаючи її як латвійську оболонку SIA «DCL».

«ГК «Глобино» не використовує у своїй діяльності ковбасну оболонку «Amiflex T-3 Print», а також не купувала та не купує будь-яку продукцію латвійської компанії SIA «DCL», яка нібито використовується для ввезення в Україну ковбасної оболонки російського походження. Докази відсутності закупівель відповідної оболонки ГК «Глобино» готове надати всім зацікавленим сторонам», – зазначається у пресрелізі.

Також у компанії заперечують факт проведення обшуків СБУ. За їхніми словами, ГК «Глобино» була одним з десятка контрагентів ТОВ «Торговий дім «ДТС», проти якого СБУ відкрила кримінальну справу, тому від правоохоронців надійшла ухвала про тимчасовий доступ до документів. 

«ГК «Глобино» дійсно співпрацювало з ТОВ «Торговий дім «ДТС» з 2015 року як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників. 

За весь період нашої співпраці ГК «Глобино» не купувала у ТОВ «Торговий дім «ДТС» продукцію латвійської компанії SIA «DCL» або ковбасні оболонки російського походження. Отже, звинувачення ГК «Глобино» у використанні продукції російського виробництва є безпідставними та не відповідають дійсності», – зазначено у заяві.

У ГК «Глобино» підкреслюють, що компанія є членом «Клубу білого бізнесу», дотримується норм законодавства та етичних норм ведення бізнесу. У 2023 році компанія сплатила понад 1 млрд грн податків. Наразі у компанії працює 4200 людей, 297 працівників долучилось до Збройних Сил України. Також ГК «Глобино» постійно надає фінансову та матеріальну допомогу ЗСУ.

Наразі юридична служба «Глобино» готує подання судових позовів про захист ділової репутації та закликає ЗМІ дотримуватися інформаційної гігієни та спиратися на достовірні джерела. 

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Теги: гроші бізнес Україна

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