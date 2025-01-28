Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му

Раніше Путін вже заявляв, що Російська Федерація нібито готова до переговорів

Диктатор знову наполягає, що Україна мала здатися ще у 2022-му

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у 2022 році російська сторона нібито зверталася до України, представляючи інтереси так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляють росЗМІ.

Так, в інтервʼю пропагандисту Павлу Зарубіну Путін вкотре звинуватив Київ у початку повномасштабної війни, оскільки, нібито, її можна було б уникнути, якби Україна «відмовилася від територій».

«Спочатку ми сказали українському керівництву тоді, що люди в ЛНР, ДНР не хочуть бути у складі України. Ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться, ніяких бойових дій, ніякої війни. Ні, «будемо воювати», – сказав Путін.

Диктатор також вкотре пригадав, російсько-українські перемовини у 2022 році, які не мали результату, і заявив, що вони почалися відразу після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Російська Федерація готова до переговорів про завершення війни. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Водночас глава Кремля вважає, що український указ про заборону вести діалог з Росією начебто робить можливі переговори «нелегітимними». «Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах «заборонного декрету» Зеленського навряд чи можливо», – каже диктатор.

Натомість Путін хоче, аби Захід «змусив» президента України Володимира Зеленського зняти заборону на переговори з РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році проросійський політик Віктор Медведчук мав стати президентом України за ультиматумом Путіна.

Так, журналісти запитали у Зеленського про так звані «стамбульські домовленості», про які часто зараз згадує Путін. На що президент України відповів, що «немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник – Путін. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним».

За його словами, у перші дні вторгнення приходили «деякі люди з якимись папірцями» і передали Зеленському ультиматум від Путіна.