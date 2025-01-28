Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му
Раніше Путін вже заявляв, що Російська Федерація нібито готова до переговорів
фото з відкритих джерел

Диктатор знову наполягає, що Україна мала здатися ще у 2022-му

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у 2022 році російська сторона нібито зверталася до України, представляючи інтереси так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляють росЗМІ.

Так, в інтервʼю пропагандисту Павлу Зарубіну Путін вкотре звинуватив Київ у початку повномасштабної війни, оскільки, нібито, її можна було б уникнути, якби Україна «відмовилася від територій».

«Спочатку ми сказали українському керівництву тоді, що люди в ЛНР, ДНР не хочуть бути у складі України. Ідіть звідти і все, на цьому все закінчиться, ніяких бойових дій, ніякої війни. Ні, «будемо воювати», – сказав Путін.

Диктатор також вкотре пригадав, російсько-українські перемовини у 2022 році, які не мали результату, і заявив, що вони почалися відразу після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Російська Федерація готова до переговорів про завершення війни. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Водночас глава Кремля вважає, що український указ про заборону вести діалог з Росією начебто робить можливі переговори «нелегітимними». «Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах «заборонного декрету» Зеленського навряд чи можливо», – каже диктатор.

Натомість Путін хоче, аби Захід «змусив» президента України Володимира Зеленського зняти заборону на переговори з РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році проросійський політик Віктор Медведчук мав стати президентом України за ультиматумом Путіна. 

Так, журналісти запитали у Зеленського про так звані «стамбульські домовленості», про які часто зараз згадує Путін. На що президент України відповів, що «немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник – Путін. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним».

За його словами, у перші дні вторгнення приходили «деякі люди з якимись папірцями» і передали Зеленському ультиматум від Путіна.

Читайте також:

Теги: путін Україна диктатор війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща не відступає від плану створення захистної стіни на кодоні
Польща закриється стіною від Білорусі наступного літа – FT
30 грудня, 2024, 04:33
34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
4 сiчня, 09:18
Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня
Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства: чого стосуватимуться
11 сiчня, 06:38
У Казані горить завод «Оргсинтез»
У Казані безпілотники атакували хімічний завод: виникла пожежа (відео)
14 сiчня, 08:29
Сергій Плохій – український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті
Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України
19 сiчня, 22:38
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Європа має підтримати санкційні погрози Трампа на адресу Путіна – ексміністр Литви
23 сiчня, 05:06
Путін хоче, щоб партнери України переконали Зеленського зняти заборону на переговори з РФ
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
24 сiчня, 16:59
Якуб Глушак
Жіноча збірна України з волейболу отримала нового тренера
Сьогодні, 14:44
Поблизу одного із військових аеродромів України «на гарячому» затримано двох агентів РФ
Біля одного із військових аеродромів України затримано агентів ФСБ: готували удар по F-16
Сьогодні, 13:46

Політика

Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му
Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му
НАТО підтвердило, що гендиректора Rheinmetall намагалася вбити Росія – Politico
НАТО підтвердило, що гендиректора Rheinmetall намагалася вбити Росія – Politico
Очільник Пентагону зупинив укладання нових оборонних контрактів – Bloomberg
Очільник Пентагону зупинив укладання нових оборонних контрактів – Bloomberg
Уряд Польщі знайшов рішення, як запобігти блокадам кордону з Україною
Уряд Польщі знайшов рішення, як запобігти блокадам кордону з Україною
Лідери країн Латинської Америки збираються на екстрений саміт через політику Трампа
Лідери країн Латинської Америки збираються на екстрений саміт через політику Трампа
Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT
Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
35K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
28K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
27K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
26K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність

Новини

Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Сьогодні, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua